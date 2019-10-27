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Снигур остановилась в шаге от победы на Итоговом турнире среди юниоров

Снигур остановилась в шаге от победы на Итоговом турнире среди юниоров
10:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: БТУ

Новости спорта:Дарья Снигур не сумела навязать борьбу лидеру юниорского рейтинга.

В финале юниорского Итогового турнира в китайском Чэнду Дарья Снигур встречалась с лидером юниорского рейтинга Диан Парри.

Украинская теннисситка потерпела поражение от лидера юниорского рейтинга за 58 минут. Первый сет наша соотечественница провалила. Снигур проиграла со счетом 1:6. Во втором сете же Дарья собралась и вела со счётом 3:0, после чего проиграла шесть геймов подряд и подарила итоговую победу сопернице.

Финал

Дарья Снигур (Украина) – Диан Парри (Франция) – 1:6, 3:6

Статистика противостояния:

В этом сезоне 17-летняя киевлянка провела шесть юниорских турниров: в январе Дарья дошла до третьего круга в Траралгоне и затем стала полуфиналисткой Australian Open, в июне сыграла в четвертьфинале Ролан Гаррос, а в июле выиграла титулы в Рохэмптоне и на Уимблдоне.

Определилась победительница малого Итогового турнира WTA

Снигур стала второй прдставительницей Украины, которая сыграла в финале юниорского Итогового турнира. В 2017 году Марта Костюк выиграла титул в Чэнду.

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Теннис, Новости тенниса, Дарья Снигур, Диан Парри.
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