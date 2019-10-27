Определилась победительница малого Итогового турнира WTA

Новости спорта:Арина Соболенко завоевала титул малого Итогового турнира WTA.

Лучшая теннисистка Белоруси Арина Соболенко в финале малого Итогового турнира, который проходил в китайском Чжухае, обыграла теннисистку из Нидерландов Кики Бертенс.

Арине удалось добыть легкую победу в двух сетах. Хотя, Кики считалась фавориткой, как всего турнира, так и финального матча. Соболенко выиграла оба сета у 10-й ракетки мира с одинаковым счетом — 6:2.

До этого по ходу турнира чемпионка на групповом этапе победила Марию Саккари из Греции и бельгийку Элизе Мертенс, а в полуфинале справилась с Каролиной Муховой из Чехии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WTA (@wta) 26 Окт 2019 в 11:40 PDT

Отметим, именно Кики Бертенс не пустила в финальную часть соревнований нашу Даяну Ястремскую. Однако Ястремской удалось войти в историю данного турнира. Она стала самой молодой участницей данного турнира.

Напомним, в конце сентября Арина Соболенко стала победительницей турнира WTA в Ухане. На данный момент она занимает 14-е место рейтинга WTA.

Итоговый турнир WTA стартует уже сегодня. В 10:30 его откроет пара Наоми Осака - Петра Квитова, которые первыми выйдет на центральный корт в Китае.

Недавно участницы Итогового турнира покрасовались на гала-концерте. Свитолина появилась в откровенном наряде, чем удивила поклонников, что будет пытаться сделать и на корте. Элина начнет свой путь к титулу завтра матчем против Каролины Плишковой из Чехии.