Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
Тейлор выиграл Всемирную боксерскую суперсерию (Видео)
Тейлор выиграл Всемирную боксерскую суперсерию (Видео)
Чисора - Прайс: лучшие моменты вечера бокса в Лондоне (Видео)
Чисора - Прайс: лучшие моменты вечера бокса в Лондоне (Видео)
Месси откажется от мечты ради семьи
Месси откажется от мечты ради семьи
Голевая передача Ярмоленко - в обзоре матча Вест Хэм - Шеффилд (Видео)
Голевая передача Ярмоленко в матче АПЛ (Видео)

Определилась победительница малого Итогового турнира WTA

Определилась победительница малого Итогового турнира WTA
10:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Арина Соболенко завоевала титул малого Итогового турнира WTA.

Лучшая теннисистка Белоруси Арина Соболенко в финале малого Итогового турнира, который проходил в китайском Чжухае, обыграла теннисистку из Нидерландов Кики Бертенс.

Арине удалось добыть легкую победу в двух сетах. Хотя, Кики считалась фавориткой, как всего турнира, так и финального матча. Соболенко выиграла оба сета у 10-й ракетки мира с одинаковым счетом — 6:2.

До этого по ходу турнира чемпионка на групповом этапе победила Марию Саккари из Греции и бельгийку Элизе Мертенс, а в полуфинале справилась с Каролиной Муховой из Чехии.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от WTA (@wta)

Отметим, именно Кики Бертенс не пустила в финальную часть соревнований нашу Даяну Ястремскую. Однако Ястремской удалось войти в историю данного турнира. Она стала самой молодой участницей данного турнира.

Напомним, в конце сентября Арина Соболенко стала победительницей турнира WTA в Ухане. На данный момент она занимает 14-е место рейтинга WTA.

Итоговый турнир WTA стартует уже сегодня. В 10:30 его откроет пара Наоми Осака - Петра Квитова, которые первыми выйдет на центральный корт в Китае.

Недавно участницы Итогового турнира покрасовались на гала-концерте. Свитолина появилась в откровенном наряде, чем удивила поклонников, что будет пытаться сделать и на корте. Элина начнет свой путь к титулу завтра матчем против Каролины Плишковой из Чехии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Кики Бертенс, Арина Соболенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чисора - Прайс. Видео боя
02 Отпраздновать "гол" и получить в свои ворота (Видео)
03 Джервонта Дэвис узнал имя соперника: следующий бой с Ломаченко
04 Чисора избил Прайса и вышел на бой с Усиком
05 Серийный бомбардир: Левандовски приносит Баварии победу, а себе - рекорд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь