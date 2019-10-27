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Свитолина назвала свою главную цель на Итоговом турнире WTA

Свитолина назвала свою главную цель на Итоговом турнире WTA
14:18 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Элина Свитолина высказалась о своем настрое на Итоговый турнир в Шэньчжэне

4-я ракетка мира украинка Элина Свитолина высказалась о своем настрое на Итоговый турнир в Шэньчжэне.

«Определенно, выступление в полуфиналах на Больших Шлемах – это был особенный опыт для меня. Но я, конечно, не довольна результатами. Мне бы хотелось сыграть лучше на мэйджорах. Но это тоже были маленькие положительные шаги, которые я сделала в этом году, - выступить лучше на Больших Шлемах.

В этом году я не завоевала ни одного титула. В Москве я хотела попробовать выиграть трофей. Каждый турнир, на котором я играю, я хочу выиграть. Поэтому я приняла решение там выступить. К сожалению, все не сложилось так, как хотелось. Но это был последний турнир сезона. Это всегда трудно и психологически, и физически. Сейчас я просто стараюсь думать о выступлении в Шэньчжэне на Итоговом турнире. В эту неделю я вхожу в очень позитивном настроении.

Состоялся первый матч Итогового турнира WTA 2019

Есть ли какие-то отличия между Сингапуром и Шэньчжэнем? Думаю, в игровом плане нет особой разницы. Корты практически такие же, очень похожие, немного другой отскок мяча. Но сам корт и стадион выглядят одинаково. Сами по себе города очень разные, я бы не стала даже сравнивать. Но для каждого игрока все здесь подготовлено идеально. Очень-очень комфортные условия, ты чувствуешь себя здесь хорошо. И это всегда особенные ощущения, когда ты попадаешь в топ-восьмерку, это потрясающе. О погоде особо задумываться не нужно, потому что мы играем в зале, поэтому ничего ни на что не влияет. Но на самом стадионе довольно жарко».

Напомним, ранее Свитолина заявила, что всерьез задумывалась над уходом из тенниса.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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