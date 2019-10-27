Молчанов выиграл турнир во французском Бресте

Новости спорта:Украинец Денис Молчанов в паре Андреем Василевским стал победителем турнира в Бресте, Франция.

Украинско-белорусская пара Молчанов-Василевский стала победителем турнира во французском Бресте.

Этот дуэт числился в фаворитах ещё с самого начала, ведь получил третий номер посева. Теннисисты без особых проблем подтвердили свой статус, уверенно дойдя до финала.

Денис Молчанов/Андрей Василевский (Украина/Белорусь, 3) - Андреа Вавассори/Давид Вега-Эрнандес (Италия/Испания) 6-3, 6-1

В финале они также достаточно уверенно расправились над своими противниками. Вавассори/Вега-Эрнандес с самого начала выглядели не уверенно на фоне пары украинца и белоруса.

Игра длилась меньше 60 минут, Молчанов и Василевский за матч не отдали ни одной своей подачи, а сами оформили по два брейка в каждом из сетов.

К слову, для украинца это уже третий трофей в этом сезоне, ранее его напарником был словак Игорь Зеленай.