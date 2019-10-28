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Федерер не выступит на престижном турнире в Париже

Федерер не выступит на престижном турнире в Париже
11:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Швейцарец Роджер Федерер не станет выступать на теннисном турнире в столице Франции.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер принял решение сняться с турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция), сообщает пресс-служба соревнований. Вчера, 27 октября, швейцарец стал победителем домашнего турнира в Базеле (Швейцария), обыграв в финале австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:2.

После игры Роджер признался, что ещё не знает, стоит ли ему выступать в столице Франции. Уроженец Базеля обсудил ситуацию с командой и сегодня объявил о решении.

Роджер, получивший в Париже третий номер посева, во втором круге должен был сыграть с победителем противостояния Николоз Басилашвили (Грузия) — Раду Албот (Молдавия).

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В 2018 году чемпионом этих соревнований стал Карен Хачанов.

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Теннис, Роджер Федерер, ATP, Новости тенниса.
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