Бьянка Андрееску – Симона Халеп: онлайн-трансляция матча (Видео)

Новости спорта:Прямая трансляция матча первого тура группового этапа Итогового турнира WTA.

В понедельник, 28 октября, пройдут первые матчи в Фиолетовой группе на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (№4 WTA) сразится против Симоны Халеп из Румынии (№5 WTA). Поединок продолжит программу второго соревновательного дня и начнется после встречи Свитолина – Плишкова.

Начало матча 14:50.

Бьянка Андрееску - Симона Халеп

Напомним, первая "ракетка" Украины Элина Свитолина с победы начала в понедельник итоговой турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Shiseido WTA Finals Shenzhen в Шэньчжэне (Китай).

Восьмая теннисистка рейтинга WTA обыграла Каролину Плишкову из Чехии, которая является второй в мире - 7:6 (14:12), 6:4.