Бьянка Андрееску – Симона Халеп: онлайн-трансляция матча (Видео)

В понедельник, 28 октября, пройдут первые матчи в Фиолетовой группе на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (№4 WTA) сразится против Симоны Халеп из Румынии (№5 WTA). Поединок продолжит программу второго соревновательного дня и начнется после встречи Свитолина – Плишкова.
Начало матча 14:50.
Бьянка Андрееску - Симона Халеп
Напомним, первая "ракетка" Украины Элина Свитолина с победы начала в понедельник итоговой турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Shiseido WTA Finals Shenzhen в Шэньчжэне (Китай).
Восьмая теннисистка рейтинга WTA обыграла Каролину Плишкову из Чехии, которая является второй в мире - 7:6 (14:12), 6:4.