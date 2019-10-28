"Я просто старалась играть в свой теннис": Свитолина - о победе над Плишковой

Новости спорта:Элина Свитолина прокомментировала победу над чешкой Плишковой

В первом поединке на Итоговом турнире WTA-2019 Элина Свитолина одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой (WTA #2).

"Это был, вероятно, один из самых длительных тай-брейков (14-12), который я сыграла в своей карьере. Я просто старалась играть очко за очком. Я даже не думала особо о том, что нужно выигрывать, просто старалась играть в свой теннис. Наверное, он все-таки немного затянулся (смеется).

Как мне удалось справиться с подачей Плишковой? Я старалась быть готовой принимать её мощную подачу, вводить в игру второй мяч, быстро реагировать.

Этот корт немного медленный, так что у меня было чуть больше времени, чтобы отреагировать на подачу. Это немного помогало моему приему сегодня. Я старалась фокусироваться на своей игре.

До сих пор не могу поверить, что приехала сюда как действующая чемпионка. Для меня это большая привилегия, что я могу тут играть, и также это честь, что я могу бороться с топ-теннисистками на этом турнире".