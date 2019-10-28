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Самый длинный тайбрейк в истории WTA Finals провели Свитолина и Плишкова

Самый длинный тайбрейк в истории WTA Finals провели Свитолина и Плишкова
16:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA.

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина отметилась новым рекордом на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA Finals).

Сегодня в Шэньчжэне (Китай) Элина Свитолина победила Каролину Плишкову из Чехии со счетом 7:6 (14:12), 6:4. Тайбрейк 14:12 в первой партии стал самым продолжительным в истории WTA Finals. Об этом сообщает Ua-football.

Ранее рекордными в истории Итогового турнира были три тайбрейка, в которых было сыграно по 24 очка: в 1984 году Хелена Сукова со счетом 13:11 обыграла Джо Дьюри, в 1996-м Штеффи Граф - Линдсей Дэвенпорт, а в 2012-м Виктория Азаренко - Анжелик Кербер.

"Это был, вероятно, один из самых длительных тай-брейков (14:12), который я сыграла в своей карьере. Я просто старалась играть очко за очком. Я даже не думала особо о том, что нужно выигрывать, просто старалась играть в свой теннис. Наверное, он все-таки немного затянулся", - передает слова Свитолиной БТУ.

Как сообщалось, Элина Свитолина и Каролина Плишкова на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Shiseido WTA Finals Shenzhen выступают в Пурпурной группе вместе с Бьянкой Андрееску (Канада, 4) и Симоной Халеп (Румыния, 5).

Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA

Следующий матч восьмая "ракетка" мира украинская теннисистка Элина Свитолина проведет 30 октября против Андрееску.

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АТР, Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости спорта.
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