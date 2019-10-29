Осака снялась с Итогового турнира WTA: названа причина

Новости спорта:Наоми Осака досрочно завершила свои выступления на Итоговом турнире WTA.

Японская теннисистка Наоми Осака досрочно завершила свои выступления на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне, сообщает твиттер WTA Insider.

Третья ракетка мира снялась с соревнования из-за травмы плеча, а вместо нее сегодня на Центральном корте против Эшли Барти сыграет голландка Кики Бертенс, ранее проигравшая в финале малого Итогового турнира белоруске Арине Соболенко.

Напомним, Осака успешно стартовала на турнире в Шэньчжэне, в первом матче своей группе разобравшись с чешкой Петрой Квитовой.

Вчера в параллельной группе с победы начала турнир и украинка Элина Свитолина, которая защищает звание чемпионки Итогового турнира. Она обыграла Каролину Плишкову из Чехии.

Поединок Барти и Бертенс состоится сегодня, предполагаемое время начало игры — 12:30.