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Итоговый турнир WTA: Барти в напряженной дуэли одолела Бертенс

Итоговый турнир WTA: Барти в напряженной дуэли одолела Бертенс
15:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Австралийка Эшли Барти одолела голландскую теннисистку Кики Бертенс в поединке Итогового турнира WTA.

Австралийская теннисистка Эшли Барти в своем втором матче на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай) проиграла представительнице Нидерландов Кики Бертенс со счетом 6:3, 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.

Эшли 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 7 брейков.

Для Барти это первое поражение на групповом этапе. Кики, заменившая японку Наоми Осаку, одержала первую победу.

Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA

Во втором матче игрового дня в Красной группе встретятся чешка Петра Квитова и швейцарка Белинда Бенчич.

Действующей чемпионкой является украинка Элина Свитолина. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.

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Теннис, Новости тенниса, Эшли Барти, Кики Бертенс.
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