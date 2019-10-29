Квитова уступила Бенчич на Итоговом турнире WTA

Новости спорта:Бенчич выиграла у Квитовой на Итоговом чемпионате WTA.

Белинда Бенчич обыграла Петру Квитову во втором матче обеих теннисисток на Итоговом турнире в китайском Шэньчжэне.

Представительница Швейцарии победила за час и 49 минут, подав 5 эйсов и реализовав 5 брейков.

WTA. Итоговый турнир

Петра Квитова (Чехия, 6) — Белинда Бенчич (Швейцария, 7) 1:2 (3:6, 6:1, 6:4)

Таким образом, Квитова потерпела второе поражение на Итоговом турнире: ранее чешская теннисистка уступила Наоми Осаке, которая с тех пор успела сняться с соревнований.

Бенчич же одержала первую победу на турнире после поражения от первого номера мирового рейтинга Эшли Барти.