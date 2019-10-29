Скачать
Вторник, 29.10.2019
Динамо - Шахтер: анонс и прогноз на матч Кубка Украины
Динамо - Шахтер: анонс и прогноз на матч Кубка Украины
Жизнь после футбола: как Дель Пьеро создал свою бизнес-империю
Жизнь после футбола: как Дель Пьеро создал свою бизнес-империю
Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA
Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA
Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен
Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен

Квитова уступила Бенчич на Итоговом турнире WTA

Квитова уступила Бенчич на Итоговом турнире WTA
17:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Бенчич выиграла у Квитовой на Итоговом чемпионате WTA.

Белинда Бенчич обыграла Петру Квитову во втором матче обеих теннисисток на Итоговом турнире в китайском Шэньчжэне.

Представительница Швейцарии победила за час и 49 минут, подав 5 эйсов и реализовав 5 брейков.

WTA. Итоговый турнир

Петра Квитова (Чехия, 6) — Белинда Бенчич (Швейцария, 7) 1:2 (3:6, 6:1, 6:4)

Таким образом, Квитова потерпела второе поражение на Итоговом турнире: ранее чешская теннисистка уступила Наоми Осаке, которая с тех пор успела сняться с соревнований.

Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире WTA

Бенчич же одержала первую победу на турнире после поражения от первого номера мирового рейтинга Эшли Барти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Петра Квитова, WTA, Теннис, Новости спорта, Белинда Бенчич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Топ-моделям запретили посещать бейсбол из-за обнажения груди (Видео 18+)
02 Динамо - Шахтер: где смотреть битву грандов украинского футбола
03 Динамо - Шахтер: анонс и прогноз на матч Кубка Украины
04 Майкл Джордан назвал свою символическую пятерку всех времен
05 Плишкова прокомментировала поражение от Свитолиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь