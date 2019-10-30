Свитолина - Халеп: прогноз букмекеров на матч Итогового турнира

Новости спорта:Элина Свитолина сыграет во втором матче Итогового турнира против Симоны Халеп. Букмекеры назвали фаворита поединка.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет матч против экс-первой ракетки мира Симоны Халеп в рамках Итогового турнира, который проходит в Шэнчжэне.

Букмекеры оценили шансы теннисисток на победу в поединке и установили соответствующие котировки, согласно которым явного фаворита нет. У Свитолиной и Халеп абсолютно одинаковые коэффициенты на победу, равный 1.83.

Отметим, что в первом матче Свитолина одержала победу над Каролиной Плишковой, а Халеп оказалась сильнее Андрееску.

Матч Свитолина - Халеп пройдет 30 октября в 12:30 по киевскому времени.