Халеп: В Румынии говорят, будто я уже слишком старая

Новости спорта:Румынская теннисистка Симона Халеп рада видеть на Итоговом турнире юных спортсменок.

Бывшая первая ракетка мира 28-летняя румынка Симона Халеп призналась, что на родине её уже считают возрастной теннисисткой. На старте Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) она обыграла 19-летнюю канадку Бьянку Андрееску со счётом 3:6, 7:6 (8:6), 6:3.

«Я слышала, что в Румынии говорят, будто я уже слишком старая. Поэтому в матче с Бьянкой я ощущала некоторое давление. Но я горжусь тем, что вижу новых юных теннисисток. Они уже в 19 лет достаточно сильны для побед на турнирах „Большого шлема“. Но я всё ещё здесь и могу бороться», — приводит слова Халеп ASAP Sports.

В Пурпурной группе также выступают украинка Элина Свитолина и чешка Каролина Плишкова. Сегодня, 30 октября, Халеп сыграет со Свитолиной.