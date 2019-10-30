Свитолина досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Украинка Элина Свитолина добыла вторую подряд победу на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай). После триумфа в матче с Плишковой Свитолина обыграла Симону Халеп со счётом 7:5, 6:3.
Интересно, что пока Свитолина не проиграла ни одного сета в Шэньчжэне.
Если Каролина Плишкова выиграет у Бьянки Андрееску, то украинка пройдет в плей-офф с первого места.
Следующая игра Элины пройдет послезавтра против Андрееску.
Напомним, Свитолина в Шэньчжэне защищает статус действующей чемпионки Итогового турнира WTA. В прошлом году в Сингапуре в финале она обыграла американку Слоан Стивенс.
Whoa! Crazy spin on @ElinaSvitolina forehand winner#WTAFinals pic.twitter.com/sqtROOuYrG
— WTA (@WTA) 30 октября 2019 г.
Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира — $14 млн.
За каждую победу на Итоговом турнире теннисисткам выплачивают по 305 тысяч долларов призовых.
Победительница WTA Finals-2019, не проиграв ни одного поединка, заработает 4 млн 750 тыс. долларов.