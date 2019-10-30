Свитолина досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Новости спорта:Благодаря победе над Симоной Халеп Свитолина вышла из группы.

Украинка Элина Свитолина добыла вторую подряд победу на Итоговом чемпионате WTA в Шэньчжэне (Китай). После триумфа в матче с Плишковой Свитолина обыграла Симону Халеп со счётом 7:5, 6:3.

Интересно, что пока Свитолина не проиграла ни одного сета в Шэньчжэне.

Если Каролина Плишкова выиграет у Бьянки Андрееску, то украинка пройдет в плей-офф с первого места.

Следующая игра Элины пройдет послезавтра против Андрееску.

Напомним, Свитолина в Шэньчжэне защищает статус действующей чемпионки Итогового турнира WTA. В прошлом году в Сингапуре в финале она обыграла американку Слоан Стивенс.

Призовой фонд Итогового чемпионата WTA 2019 года в Шэньчжэне является рекордным в истории турнира — $14 млн.

За каждую победу на Итоговом турнире теннисисткам выплачивают по 305 тысяч долларов призовых.

Победительница WTA Finals-2019, не проиграв ни одного поединка, заработает 4 млн 750 тыс. долларов.