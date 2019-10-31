Украинский теннисист вышел в 1/4 челленджера во Франции

Новости спорта:Илья Марченко в трудном поединке одолел Зднека Коларжа.

Поединок продолжался около 2 часов. На старте решающей партии украинец дважды выходил вперед, но чех дважды отвечал обратным брейком (2-2). В седьмом гейме Марченко выполнил еще один брейк и удержал это преимущество до конца встречи.

Илья Марченко (Украина) - Зденек Коларж (Чехия) 5-7, 6-3, 6-4

В четвертьфинале соперником украинца стал Стив Дарсис (АТР 181) из Бельгии. Счет личных встреч 2-1 в пользу Дарсиса. В последний раз теннисисты встречались еще в 2014 году на Кубке Дэвиса, где победу праздновал Марченко.

В парной сетке завершили свое выступление Денис Молчанов (Украина) и Йонатан Эрлих (Израиль). Четвертые сеяные в борьбе за выход в полуфинал проиграли дуэту Рубен Бемельманс (Бельгия) / Даниэль Мазур (Германия): 2-6, 4-6.