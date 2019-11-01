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Битва за финал: Свитолина узнала соперницу на Итоговом турнире WTA

Битва за финал: Свитолина узнала соперницу на Итоговом турнире WTA
08:27 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:С кем Элина Свитолина сразится в полуфинале Итогового турнира WTA.

Определилась соперница украинки Элины Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира WTA. Вторую путевку в полуфинал от красной группы (победителем которой стала австралийка Эшли Барти) разыгрывали Кики Бертенс из Нидерландов и Белинда Бенчич из Швейцарии.

Победителем матча за второе место группы стала Белинда Бенчич. Она вела в счете 7:5, 1:0, когда ее соперница отказалась от продолжения борьбы в матче.

Таким образом, в полуфиналах встретятся:

Элина Свитолина (Украина) – Белинда Бенчич (Швейцария)

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Эшли Барти (Австралия) – победитель пары Симона Халеп (Румыния) – Каролина Плишкова (Чехия)

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса, Итоговый турнир WTA, Белинда Бенчич.
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