Свитолиной покорилось уникальное достижение на WTA Finals

Новости спорта:Украинская теннисистка Элина Свитолина победила во всех трёх матчах группового этапа Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай), не проиграв ни одного сета.

Она стала первой с 2013 года теннисисткой, которой покорилось это достижение. 6 лет назад ни одной партии на групповой стадии не проиграла американка Серена Уильямс.

Свитолина выиграла свой девятый матч подряд на Итоговых чемпионатах. За выход в финал действующая чемпионка поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич. Во втором полуфинале сыграют первая ракетка мира австралийка Эшли Барти и победительница матча Каролина Плишкова (Чехия) — Симона Халеп (Румыния).

Итоговый чемпионат WTA завершится 3 ноября. Призовой фонд WTA Finals 2019 года является рекордным в истории турнира — $ 14 млн.