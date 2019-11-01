Свитолина одержала 9-ю к ряду победу на Итоговом турнире WTA (Видео)

Новости спорта:Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала третью к ряду победу на Итоговом турнире WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в поединке 3-го тура группового этапа Итогового турнира WTA, который проходит в Шэньчжэне, одержала победу над американкой Софьей Кенин.

Итоговый турнир WTA

Элина Свитолина - Софья Кенин 7:5, 7:6 (12:10)

Битва украинки и американки продолжалась 2 часа и 10 минут.

Одесситка оформила 11 эйсов, сделала четыре двойных ошибки, а также реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету представительницы США в свою очередь две подачи навылет, 10 двойных ошибок и три брейка. Свитолина одержала победу с шестого матчбола.

Напомним, что Софья Кенин заменила на Итоговом турнире WTA представительницу Канады Бьянку Андрееску, которая прекратила свои выступления на турнире из-за травмы.

Победа на Кенин стала для украинки уже третьей на этом турнире и она досрочно вышла в полуфинал. Ранее Элина побеждала Каролину Плишкову и Симону Халеп.

В 1/2 финала Свитолина встретится с Белиндой Бенчич.

Элина Свитолина является действующей победительницей Итогового турнира WTA. В минувшем голу в финальном поединке, который проходил в Сингапуре, украинская теннисистка одержала победу над американкой Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.