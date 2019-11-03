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"Это крутое событие": Барти о победе над Свитолиной

"Это крутое событие": Барти о победе над Свитолиной
18:16 Сегодня Телеграф БТУ Фото: БТУ

Новости спорта:Эшли Барти подвела итоги сезона.

В финальном матче турнира в Шэньчжэне лидер рейтинга победила украинку Элину Свитолину.

"Это был невероятный сезон, богат на взлёты и падения. Думаю, было больше взлётов, чем падений. И в довершение всего я выиграла Итоговый турнир. Это очень особенный момент для меня. Это действительно крутое событие.

Чтобы успешно пройти всю турнирную неделю, нужно обыграть лучших из лучших. Этот триумф вернул меня в Майами, когда я впервые подряд обыгрывала соперниц из Топ-10. Это была очень стабильная неделя. С того времени я очень выросла и развилась как игрок. Также было очень важно отойти от разочарования после поражения в матче с Бертенс.

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Сегодня моя игра была намного чище. Я воспользовалась полученными шансами. Сегодня я старалась больше задействовать удар справа, и было важно выходить вперёд, чтобы заставлять больше двигаться Элину, что отлично сработало".

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Элина Свитолина, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса, Эшли Барти.
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