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Заслуженный отдых: Свитолина рассказала о планах на межсезонье

Заслуженный отдых: Свитолина рассказала о планах на межсезонье
09:34 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта:Первая ракетка Украины Элина Свитолина раскрыла планы на отпуск.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о планах на межсезонье после того, как в финале Итогового чемпионата WTA в Китае в двух сетах уступила первой ракетке мира австралийке Эшли Барти.

Смотрите обзор матча Свитолина - Барти:

"Что буду делать в межсезонье? Первым делом я сделаю MPT колена. Боль в нем переменчива – то появляется, то пропадает. Проблема остается, и я должна с этим разобраться, – рассказала Элина Свитолина.

Потом я полечу в Лондон на Итоговый турнир у мужчин. Гаэль Монфис (парень Элины. – Ред.) – запасной соревнований, он должен там присутствовать. Месяц перед началом нового сезона проведу в Дубае. Знаете, больше всего я расстроилась, что в этом году не смогла выиграть титул. В Шэньчжэне была моя последняя возможность стать чемпионкой, но я не смогла победить. Но в то же время я позитивно смотрю на прошедший Итоговый турнир. Все-таки это хорошее окончание сезона", – сказала Элина Свитолина.

Свитолина заработала рекордные призовые в карьере. Успешная игра в Поднебесной пополнила счет лучшей украинской теннисистки на 60 миллионов гривен. А если бы Элина выиграла у Барти, эта сумма увеличилась бы еще на 2,325 миллиона долларов.

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса, Итоговый турнир WTA.
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