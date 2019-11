Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии в финале Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне.

В решающем противостоянии турнира первая ракетка Украины уступила в двух сетах: 4:6, 3:6. Матч продлился полтора часа.

До сегодняшнего поражения Свитолина выиграла десять подряд игр в рамках соревнования, став прошлогодней победительницей Итогового турнира в Сингапуре.

На нынешнем розыгрыше в Шэньчьжэне Свитолина в групповом этапе победила Каролину Плишкову, Симону Халеп и Софию Кенин, а в полуфинале справилась с Белиндой Бенчич.

That's the match and the title!@ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY

— WTA (@WTA) 3 ноября 2019 г.