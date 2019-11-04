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Рейтинг ATP: смена лидера, стабильность Федерера и позиции украинцев

Рейтинг ATP: смена лидера, стабильность Федерера и позиции украинцев
10:48 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Рафаэль Надаль вновь стал первой ракеткой мира накануне Итогового турнира ATP.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вновь стал первой ракеткой мира накануне Итогового турнира ATP, свергнув с первой позиции серба Новака Джоковича.

У испанца 9585 рейтинговых очков, в то время как у Джоковича — 8945. Накануне серб стал победителем Мастерса в Париже, а Надаль снялся в полуфинале.

В топ-10 рейтинга ATP Стефанос Циципас также поднялся на шестое место, обойдя Александра Зверева, а Берреттини стал восьмым, потеснив Баутисту-Агута.

Отметим, что в топ-10 ворвался парень украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис, который улучшил свое положение на три строчки.

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Украинец Сергей Стаховский потерял три позиции и теперь 150-й, а Илья Марченко поднялся на 12 ступеней рейтинга (244).

Обновленный рейтинг ATP:

1. Рафаэль Надаль (Испания, 9585, +1)

2. Новак Джокович (Сербия, 8945, -1)

3. Роджер Федерер (Швейцария, 6190)

4. Даниил Медведев (Россия, 5705)

5. Доминик Тим (Австрия, 5025)

6. Стефанос Циципас (Греция, 4000, +1)

7. Александр Зверев (Германия, 2945, -1)

8. Маттео Берреттини (Италия, 2670, +1)

9. Роберто Баутиста-Агут (Испания, 2540, +1)

10. Гаэль Монфис (Франция, 2530, +3)

150. Сергей Стаховский (Украина, 363, -3)

244. Илья Марченко (Украина, 193, +12)

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Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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