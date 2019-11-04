Рейтинг ATP: смена лидера, стабильность Федерера и позиции украинцев

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вновь стал первой ракеткой мира накануне Итогового турнира ATP, свергнув с первой позиции серба Новака Джоковича.
У испанца 9585 рейтинговых очков, в то время как у Джоковича — 8945. Накануне серб стал победителем Мастерса в Париже, а Надаль снялся в полуфинале.
В топ-10 рейтинга ATP Стефанос Циципас также поднялся на шестое место, обойдя Александра Зверева, а Берреттини стал восьмым, потеснив Баутисту-Агута.
Отметим, что в топ-10 ворвался парень украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис, который улучшил свое положение на три строчки.
Украинец Сергей Стаховский потерял три позиции и теперь 150-й, а Илья Марченко поднялся на 12 ступеней рейтинга (244).
Обновленный рейтинг ATP:
1. Рафаэль Надаль (Испания, 9585, +1)
2. Новак Джокович (Сербия, 8945, -1)
3. Роджер Федерер (Швейцария, 6190)
4. Даниил Медведев (Россия, 5705)
5. Доминик Тим (Австрия, 5025)
6. Стефанос Циципас (Греция, 4000, +1)
7. Александр Зверев (Германия, 2945, -1)
8. Маттео Берреттини (Италия, 2670, +1)
9. Роберто Баутиста-Агут (Испания, 2540, +1)
10. Гаэль Монфис (Франция, 2530, +3)
…
150. Сергей Стаховский (Украина, 363, -3)
244. Илья Марченко (Украина, 193, +12)