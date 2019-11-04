Хэйни проведет первую защиту титула: соперник и дата боя

Новости спорта:Чемпион WBC в легком весе будет защищать титул против непобежденного доминиканца.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Дэвин Хэйни проведет свою первую титульную защиту. Соперником 20-летнего американца станет непобежденный доминиканский боксер Альфредо Сантьяго (12-0-0, 4 KO).

Поединок состоится 9 ноября на арене Staples Center в Лос-Анджелесе, Калифорния. Для Сантьяго этот бой станет первым США. До этого 24-летний проспект все свои поединки на профессиональном ринге проводил в Пуэрто-Рико.

Напомним, Дэвин Хэйни завоевал временное чемпионство WBC в сентября этого года, нокаутировав россиянина Заура Абдуллаева.

Во время ежегодной конвенции Всемирного боксерского совета американец стал полноправным обладателем пояса WBC, тогда как украинцу Василию Ломаченко присвоили специальный статус "франчайзингового" чемпиона.