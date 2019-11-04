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Надаль повторил рекорд Федерера

Надаль повторил рекорд Федерера
21:28 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Twitter

Новости спорта:Рафаэль Надаль вновь возглавил мировой рейтинг.

Рафаэль Надаль сегодня официально возглавил мировой рейтинг ATP, заменив Новака Джоковича на первом месте.

Таким образом, испанская суперзвезда повторил любопытный рекорд Роджера Федерера - по количеству разных лет, когда он становился лучшим игроком мира - девять раз. В 2020 году обладатель 19 титулов "Большого шлема" имеет все шансы стать единоличным лидером в этом рейтинге.

Следует отметить, что Джокович возглавлял рейтинг АТР в восьми разных годах, поэтому также может повторить этот рекорд после Нового года.

Надаль может пропустить Итоговый турнир

Рафа Надаль в настоящее время восстанавливается после травмы живота, которая помешала ему выйти на полуфинал Мастерса в Париже против Дениса Шаповалова. Он надеется, что будет готов к итоговому турниру ATP в Лондоне (10-17 ноября), и его возможное отсутствие на нем может позволить Джоковичу закончить год под номером 1 в мужском теннисе.

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Все по теме:

Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Роджер Федерер, Новости спорта.
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