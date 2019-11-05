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Частный самолет, яхта и спа: теннисистка рассказала, куда потратит деньги после Итогового турнира

Частный самолет, яхта и спа: теннисистка рассказала, куда потратит деньги после Итогового турнира
18:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Белинда Бенчич ответила на вопрос, как она потратит деньги, заработанные на Итоговом турнире WTA.

Представительница Швейцарии дошла до полуфинала соревнований и получит $ 995 тыс. за выступление.

«Куплю недвижимость. «Ламборгини». Частный самолёт. И яхту. Нет-нет! Я думаю, что это большой шаг вперёд, что у женщин на Итоговом турнире такие высокие призовые, даже больше, чем у мужчин.

Полагаю, было бы неплохо, если бы эти деньги получили теннисистки, которые занимают в рейтинге места с 100-го по 200-е. Они тоже профессионалы. Но летят на Australian Open в эконом-классе и должны играть там через два дня. Они не могут позволить себе приехать с тренером и физиотерапевтом.

Если люди начинают считать, сколько я зарабатываю за неделю, это неправильно. Я играю в теннис с трёх лет. И, конечно, рада большим призовым. Могу позволить себе провести выходные в спа», — цитирует Бенчич Tennis World USA.

Состоялась жеребьевка итогового турнира ATP

Бенчич в полуфинале Итогового турнира WTA отказалась от продолжения встречи c украинкой Элиной Свитолиной. Она снялась в третьем сете при счёте 5:7, 6:3, 4:1.

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АТР, WTA, Теннис, Новости тенниса, Белинда Бенчич.
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