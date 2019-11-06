Ace-woman: Свитолина и Ястремская попали в уникальный рейтинг WTA

Новости спорта:Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская попали в топ-20 рейтинга теннисисток, выполнивших наибольшее количество эйсов в 2019 году

Элина Свитолина и Даяна Ястремская попали в топ-20 рейтинга теннисисток, выполнивших наибольшее количество эйсов в 2019 году, информирует официальный сайт WTA.

Свитолина заняла 13-е место, сделав 229 эйсов при 184 двойных ошибках за 61 матч. Ястремская оказалась на 18-ом месте с показателем в 205 подач на вылет с 122 двойными ошибками за 59 матчей.

Лидирует в рейтинге чешка Каролина Плишкова, которая выполнила 488 эйсов при при 213 двойных ошибках за 67 матчей. Также в тройке лучших оказались голландка Кики Бертенс (457 эйсов при 347 двойных ошибках за 81 матч) и первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти (409 эйсов при 201 двойной ошибке).

На прошлой неделе Свитолина проиграла Барти в финале Итогового турнира WTA. Украинка получила рекордный денежный гонорар, несмотря на поражение в решающем матче.