Скачать
Среда, 06.11.2019
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 5 ноября (Видео)
Динамо З - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Динамо З - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Челси - Аякс: видео голов и обзор матча
Челси - Аякс: видео голов и обзор матча
Аталанта - Ман Сити: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов
Аталанта - Ман Сити: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Ace-woman: Свитолина и Ястремская попали в уникальный рейтинг WTA

Ace-woman: Свитолина и Ястремская попали в уникальный рейтинг WTA
13:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская попали в топ-20 рейтинга теннисисток, выполнивших наибольшее количество эйсов в 2019 году

Элина Свитолина и Даяна Ястремская попали в топ-20 рейтинга теннисисток, выполнивших наибольшее количество эйсов в 2019 году, информирует официальный сайт WTA.

Свитолина заняла 13-е место, сделав 229 эйсов при 184 двойных ошибках за 61 матч. Ястремская оказалась на 18-ом месте с показателем в 205 подач на вылет с 122 двойными ошибками за 59 матчей.

Лидирует в рейтинге чешка Каролина Плишкова, которая выполнила 488 эйсов при при 213 двойных ошибках за 67 матчей. Также в тройке лучших оказались голландка Кики Бертенс (457 эйсов при 347 двойных ошибках за 81 матч) и первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти (409 эйсов при 201 двойной ошибке).

Состоялась жеребьевка итогового турнира ATP

На прошлой неделе Свитолина проиграла Барти в финале Итогового турнира WTA. Украинка получила рекордный денежный гонорар, несмотря на поражение в решающем матче.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как работа: гимнастка рассказала о фильмах для взрослых
02 Зенит 0:2 Лейпциг: события матча
03 Скоро трансфер?: Месси прибыл на игру Лиги чемпионов в провокационном свитере
04 Чемпионка UFC показала фото в одних поясах
05 Космический матч: в одной атаке два удаления или как Челси и Аякс забили 8 голов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь