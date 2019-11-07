Плишкова прекратила сотрудничество с тренером

Новости спорта:Каролина Плишкова объявила в Instagram о прекращении сотрудничества со своим тренером Кончитой Мартинес.

Вторая ракетка мира Каролина Плишкова объявила в Instagram о прекращении сотрудничества со своим тренером Кончитой Мартинес.

С испанкой Плишкова начала сотрудничать во время US Open в прошлом году.

В нынешнем году Каролина выиграла турниры в Брисбене (в финале обыграла на тот момент вторую ракетку Украины Лесю Цуренко), Истборне и Чжэнчжоу. На минувшем розыгрыше Итогового турнира чешка вышла в полуфинал.

Имя нового тренера пока не называется. В сентябре стало известно, что на соревнованиях в Чжэнчжоу Плишковой помогала украинка Ольга Савчук.