Американская теннисистка избила соперницу после матча (Видео)

Матч второго круга турнира ITF W60 в Лас-Вегасе между Кэтрин Себов (256) и Алиши Паркс (410) завершился силовым конфликтом. Американка Паркс напала на свою соперницу после завершения встречи.

Матч между Паркс и Себов завершился победой канадки — 6:0, 7:6(9). После окончания встречи, раздраженная Паркс бросила ракетку на корт. При рукопожатии Себов сильно пожала руку американской теннисистке, на что Алиша бурно отреагировала, попытавшись наброситься на свою оппонентку. На корт также выбежал и представитель команды Паркс, который не сдерживал себя в словах и жестах по отношению к Себов.

I was there she def squeezed her hand at the net. I hope they don’t try to spin this. The ref clearly says he saw it . Won’t be shocked if nothing is done about it tho @ITF_Tennis p.s hold the racist comments and claims that Alicia acting “ ghetto “ https://t.co/s4feGEpHOl

— Sachia Vickery (@SachiaVick) 7 ноября 2019 г.