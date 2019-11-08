Кубок Федерации: результаты жеребьевки финала

Новости спорта:В Перте (Австралия) прошла жеребьёвка финала Кубка Федерации, в котором сыграют сборные Австралии и Франции.

Завтра, 9 ноября, первыми на корт выйдут Айла Томлянович и Кристина Младенович. Затем сыграют первая ракетка мира Эшли Барти и Каролин Гарсия.

На 10 ноября запланированы встречи Эшли Барти — Кристина Младенович, Айла Томлянович — Каролин Гарсия и Эшли Барти/Саманта Стосур — Каролин Гарсия/Кристина Младенович.

В полуфинале Кубка Федерации француженки обыграли команду Румынии со счётом 3-2, а австралийки сломили сопротивление сборной Беларуси — 3-2.

Команды Австралии и Франции сыграют друг с другом впервые с 2000 года. В пяти из шести проведённых встреч сильнее оказались австралийки, однако в последнем матче победили француженки.