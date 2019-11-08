"Она снова это сделала": теннисистка набросилась на соперницу после поражения (Видео)

В 1/8 финала ITF в Лас-Вегасе встречались американка Алисия Паркс и канадка Кэтрин Себов.
Себов уверенно обыграла хозяйку турнира 6:0, 7:6.
После последнего гейма раздосадованная американка бросила ракетку на корт и пошла на встречу к сопернице, чтобы пожать руку (традиционно в теннисе). Но Себов сильно пожала ей руку, на что Паркс попыталась ответить кулаками.
Судья увидел этот инцидент и зафиксировал его.
OMG ...Catfight in Vegas. (Via https://t.co/8BP7cNFqA1) pic.twitter.com/0N8rw9QaXA
— Paps (@DatGoneIt77) 7 ноября 2019 г.
На видео можно услышать, как американка произносит "Она снова сжала мою руку!". На корт выбежали тренера и сотрудники, которые разнимали теннисисток. Тренер Паркс в выражениях не церемонился.
В следующем раунде соревнований Себов встретиться с Ольгой Говорцовой из Беларуси.