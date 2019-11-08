Скачать
Пятница, 08.11.2019
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Наоя Иноуэ - Нонито Донэйр: видео боя
Наоя Иноуэ - Нонито Донэйр: видео боя
Селезнев: Ракицкий - лучший защитник
Селезнев: Ракицкий - лучший защитник

"Она снова это сделала": теннисистка набросилась на соперницу после поражения (Видео)

"Она снова это сделала": теннисистка набросилась на соперницу после поражения (Видео)
13:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Инцидент произошел на турнире ITF в Лас-Вегасе (США).

В 1/8 финала ITF в Лас-Вегасе встречались американка Алисия Паркс и канадка Кэтрин Себов. 

Себов уверенно обыграла хозяйку турнира 6:0, 7:6.

После последнего гейма раздосадованная американка бросила ракетку на корт и пошла на встречу к сопернице, чтобы пожать руку (традиционно в теннисе). Но Себов сильно пожала ей руку, на что Паркс попыталась ответить кулаками.

Судья увидел этот инцидент и зафиксировал его. 

На видео можно услышать, как американка произносит "Она снова сжала мою руку!". На корт выбежали тренера и сотрудники, которые разнимали теннисисток. Тренер Паркс в выражениях не церемонился.

Кубок Федерации: результаты жеребьевки финала

В следующем раунде соревнований Себов встретиться с Ольгой Говорцовой из Беларуси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Теннис, Новости спорта, ITF.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копенгаген 1:1 Динамо: события матча
02 Пушечный выстрел Яремчука принес победу Генту: шедевр украинца (Видео)
03 Александрия сотворила феноменальный камбэк в матче Лиги Европы
04 Украинка признана лучшей каратисткой всех времен
05 Ливерпуль готов побить трансферный рекорд ради покупки Мбаппе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь