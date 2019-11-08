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Джокович назвал самые памятные матчи в своей карьере

Джокович назвал самые памятные матчи в своей карьере
13:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Теперь для Новака Джоковича таких игр две.

16-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, какие матчи он считает самыми памятными в своей карьере.

«Теперь таких игр две: финал Australian Open 2012 года с Рафаэлем Надалем и финал Уимблдона-2019 с Роджером Федерером. Дело не только в том, что я их выиграл. Для меня было честью стать участником таких матчей», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

В финале Открытого чемпионата Австралии 2012 года Новак одержал победу со счётом 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5. Продолжительность встречи составила 5 часов 53 минуты.

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В противостоянии за титул на Уимблдоне-2019 уроженец Белграда одолел Федерера со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Поединок продолжался 4 часа 55 минут.

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АТР, Новак Джокович, Теннис, Новости спорта.
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