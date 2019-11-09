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Украинки Завацкая и Калинина сыграют в полуфинале турнира ITF в США

Украинки Завацкая и Калинина сыграют в полуфинале турнира ITF в США
07:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Завацкая и Калинина пробились в полуфинал турнира ITF в Лас-Вегасе.

Украинки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина вышли в 1/2 финала турнира Международной федерации тенниса (ITF) Henderson Tennis Open в Лас-Вегасе (США) с призовым фондом $60 тыс.

В четвертьфинале соревнований в штате Невада посеянная под 3-м номером 19-летняя волынянка Завацкая (№110 мирового рейтинга) за 2 часа обыграла восьмую "ракетку" турнира американканку Кэролайн Дуолхайд (№154) - 6:2, 4:6, 6:4, а 22-летняя Калинина из Новой Каховки (№181) за 1 час 20 минут взяла верх над пятой "сеяной" американкой Варварой Лепченко (№170) - 6:3, 6:3.

За выход в финал Henderson Tennis Open Завацкая встретится с японкой Майо Хиби (№214), которая нанесла поражение американке Алексе Глеч (№322) - 7:5, 6:1, а Калинина сойдется с Кэтрин Себов из Канады (№256) - после победы над белоруской Ольгой Говорцовой (№194) - 6:3, 6:2.

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Турнир в Лас-Вегасе завершится 10 ноября.

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США, Теннис, Новости тенниса, Ангелина Калинина, Катарина Завацкая.
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