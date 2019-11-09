Известный теннисист признался в любви к Челси

Новости спорта:Австралиец Доминик Тим сожалеет, что приехал в Лондон на день позже матча Челси.

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, что является большим поклонником футбола, в частности, лондонского клуба «Челси».

«Я всегда буду с „Челси“. Однажды выбрав футбольный клуб, вы никогда не бросите его. Особенно здорово следить за „синими“ в этом сезоне. Фрэнк Лэмпард был одной из причин, по которой я стал фанатом «Челси» 14 или 15 лет назад. Теперь он стал тренером и собирает в команде замечательных молодых игроков. Я хотел просмотреть игру Лиги чемпионов с „Аяксом“. Очень пожалел, что прилетел в Лондон на Итоговый турнир в среду, а не во вторник. Глупый поступок с моей стороны», — приводит слова Тима Tennis World USA.

Доминик сыграет на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября. Его соперниками в группе Бьорна Борга будут серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер и итальянец Маттео Берреттини.