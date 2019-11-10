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Сборная Франции выиграла Кубок Федерации по теннису

Сборная Франции выиграла Кубок Федерации по теннису
13:47 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В австралийском городе Перте завершился финал Кубка Федерации.

Победителем стала сборная Франции. Решающей на турнире стала парная встреча, в которой Каролин Гарсия и Кристина Младенович смогли обыграть хозяек корта Эшли Барти и Саманту Стосур со счётом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час 17 минут.

Барти и Стосур на двоих выполнили 1 эйс, не совершив ни одной двойной ошибки. Австралийки реализовали 1 брейк-пойнт из 5. Гарсия и Младенович отметились одной подачей навылет и допустили 2 двойные ошибки. При этом французские теннисистки смогли реализовать 3 брейк-пойнта из 5.

Напомним, в одиночных встречах первая ракетка мира Барти разгромила Гарсию — 6:0, 6:0 и уступила Младенович — 6:2, 4:6, 6:7 (1:7). Австралийка Айла Томлянович обыграла француженку Полин Пармантье со счётом 6:4, 7:5 и не смогла навязать борьбу всё той же Младенович — 1:6, 1:6.

Украинская теннисистка пробилась в финал турнира в Лас-Вегасе

В прошлом году чемпионками соревнований стали теннисистки из Чехии. В финале они обыграли представительниц США.

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Кубок федерации, Теннис, Новости тенниса, Альманах-2019, Финал Кубка Федерации.
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