Тим обыграл Федерера на старте Итогового турнира ATP

Третья ракетка мира Роджер Федерер стартовал на Итоговом турнире ATP в Лондоне, уступив австрийцу Доминику Тиму в двух сетах. Встреча завершилась со счетом 5:7, 5:7.

Игра проходила по аналогичному сценарию: швейцарец владел минимальным преимуществом в каждой из партий, однако в решающий момент Федерер проигрывал свою подачу, чем австриец полностью воспользовался.

Теннисисты провели на корте более 1.5 часов. Федерер сделал пять эйсов и один брейк, допустив одну двойную ошибку. Австриец подал навылет, реализовав три брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку.

Delight for @ThiemDomi



World No. 5 Thiem defeats Federer for the 3rd time in 2019, notching a 7-5 7-5 victory in London#NittoATPFinals pic.twitter.com/c3noOre7Nq