Калинина уступила в финале теннисного турнира в Лас-Вегасе

Новости спорта:Ангелина Калинина не смогла одержать победу в финальном матче турнира ITF, который проходил в Лас-Вегасе.

Украинка Ангелина Калинина не смогла одержать победу в финальном матче турнира ITF, который проходил в Лас-Вегасе.

Теннисистка уступила победу представительнице Японии Майо Хиби.

Мат продолжался три сета, завершившись со счетом 2:6, 7:5, 2:6.

Это был третий финал для уроженки Новой Каховки в этом году: в июне она победила на 25-тысячнике в Пршерове (Чехия), а в прошлом месяце стала финалисткой аналогичного турнира в Далласе (США).

Видео полного матча:

ITF World Tennis Tour, финал

Ангелина Калинина (Украина) – Майо Хиби (Япония) – 2:6, 7:5, 2:6

Отметим, что в полуфинале японка выбила еще одну украинку - Катарину Завацкую.