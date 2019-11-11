Свитолина сохранила свои позиции в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на шестом месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации сегодня Другая украинка Даяна Ястремская осталась на 22-й позиции в списке. В целом в первой тридцатке рейтинга изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга WTA от 11 ноября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 7851 очко;
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5940;
3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5496;
4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5462;
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) - 5192;
6 (6). Элина (Украина) - 5075;
7 (7). Петра Квитова (Чехия) - 4776;
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4685;
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4245;
10 (10). Серена Уильямс (США) - 3935.
Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации сегодня Другая украинка Даяна Ястремская осталась на 22-й позиции в списке.
В целом в первой тридцатке рейтинга изменений не произошло.