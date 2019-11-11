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Циципас обыграл Медведева на Итоговом турнире ATP

Циципас обыграл Медведева на Итоговом турнире ATP
19:26 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над Даниилом Медведевым в Лондоне.

Российский теннисист Даниил Медведев дебютировал на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне с поражения.

В матче первого круга в группе Андре Агасси четвёртый сеяный Медведев проиграл шестой ракетке соревнований, греку Стефаносу Циципасу, со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Медведев 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и не имел ни одного шанса взять подачу соперника. Циципас подал 5 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 4.

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Медведев впервые проиграл Циципасу в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперников стал 5-1 в пользу россиянина.

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Теннис, ATP, Новости тенниса, Даниил Медведев, Стефанос Циципас.
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