Зверев сенсационно обыграл Надаля на старте Итогового турнира ATP

Новости спорта:Рафаэль Надаль неожиданно проиграл Александру Звереву в стартовом матче на Итоговом турнире ATP.

Рафаэль Надаль неожиданно проиграл Александру Звереву в стартовом матче на Итоговом турнире ATP.

В первом сете испанец выигрывал со счетом 2:1, но затем проиграл пять геймов кряду, в том числе два на своей подаче. Вторая партия вышла более конкурентной, но Надалю не удалось исправить ситуацию.

Таким образом, Надаль впервые в своей карьере проиграл Звереву. Во втором туре испанец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, Зверев встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Сегодня Циципас в двух сетах победил Медведева в первом матче в группе Андре Агасси.

Итоговый турнир ATP. Групповой этап

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 7) 0:2 (2:6, 4:6)