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Зверев сенсационно обыграл Надаля на старте Итогового турнира ATP

Зверев сенсационно обыграл Надаля на старте Итогового турнира ATP
08:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Рафаэль Надаль неожиданно проиграл Александру Звереву в стартовом матче на Итоговом турнире ATP.

Рафаэль Надаль неожиданно проиграл Александру Звереву в стартовом матче на Итоговом турнире ATP.

В первом сете испанец выигрывал со счетом 2:1, но затем проиграл пять геймов кряду, в том числе два на своей подаче. Вторая партия вышла более конкурентной, но Надалю не удалось исправить ситуацию.

Таким образом, Надаль впервые в своей карьере проиграл Звереву. Во втором туре испанец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, Зверев встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Циципас обыграл Медведева на Итоговом турнире ATP

Сегодня Циципас в двух сетах победил Медведева в первом матче в группе Андре Агасси.

Итоговый турнир ATP. Групповой этап

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Александр Зверев (Германия, 7) 0:2 (2:6, 4:6)

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Рафаэль Надаль, Теннис, ATP, Новости тенниса, Александр Зверев.
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