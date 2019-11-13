Надаль повторил рекорд Федерера

Новости спорта:Надаль сумел повторить достижение своего "вечного" оппонента Роджера Федерера.

На прошлой неделе Надаль впервые за год возглавил рейтинг АТР, сместив с первой позиции Новака Джоковича.

Надаль в 9-й раз в карьере проводит за сезон как минимум одну неделю на вершине мирового рейтинга. По этому показателю грунтовый король настиг Роджера Федерера, сообщает Tennis World USA.

По 8 сезонов с хотя бы одной неделей на первой позиции в рейтинге АТР у четырех теннисистов – Джимми Коннорса, Ивана Лендла, Пита Сампраса и Новака Джоковича.

Надаль может досрочно гарантировать себе статус первой ракетки мира по итогам 2019 года, если в завтрашнем матче группового раунда Итогового турнира Федерер обыграет Джоковича.