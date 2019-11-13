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Надаль переиграл Медведева на Итоговом турнире ATP

Надаль переиграл Медведева на Итоговом турнире ATP
21:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Россиянин Даниил Медведев уступил испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю поединок второго тура Итогового турнира.

Даниил Медведев проиграл второй матч на Итоговом чемпионате ATP, который проходит в Лондоне. Во встрече второго круга в группе Андре Агасси российский теннисист, посеянный под четвёртым номером, уступил первой ракетке соревнований испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут.

Медведев 21 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. Надаль отметился 4 эйсами. При этом он совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейка из 9. Счёт в личном противостоянии соперников стал 3-0 в пользу испанца.

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Напомним, в первом круге Медведев проиграл греку Стефаносу Циципасу (6) со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Надаль же уступил прошлогоднему победителю соревнований немцу Александру Звереву (7) – 2:6, 4:6.

Позднее в группе Андре Агасси Циципас и Зверев сыграют между собой.

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Рафаэль Надаль, Теннис, Новости тенниса, Даниил Медведев.
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