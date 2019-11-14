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Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым

Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым
02:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Рафаэль Надаль прокомментировал свой впечатляющий камбэк в матче ATP Finals с Даниилом Медведевым.

Первый номер рейтинга АТР Рафаэль Надаль прокомментировал свой впечатляющий камбэк в матче ATP Finals с Даниилом Медведевым из России. В решающей партии испанец проигрывал 1:5, 30:40, но сумел одержать победу на тай-брейке.

«Мне сильно повезло, ведь Даниил играл лучше меня в решающей партии. Хотелось бы просто извиниться перед ним — это достаточно тяжёлое поражение.

В концовке матча я, наверное, был немного лучше. Что касается игры в целом, то я играл гораздо лучше, нежели два дня назад. Это радует», — цитирует Надаля официальный сайт АТР.

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По итогам двух матчей группового этапа ATP Finals Медведев не потерял шансов на выход в полуфинал турнира. Для сохранения дальнейших шансов Даниилу необходимо, чтобы Стефанос Циципас обыграл Александра Зверева в трёх партиях.

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Рафаэль Надаль, Теннис, Новости тенниса, Даниил Медведев.
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