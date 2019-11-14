Завацкая и Калинина пробились в третий круг турнира в Хьюстоне

Новости спорта:Катарина Завацкая и Ангелина Калинина вышли в третий круг теннисного турнира, который проходит в США.

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№107 WTA) и Ангелина Калинина (№161 WTA) вышли в третий круг турнира WTA 125k Series в Хьюстоне.

Катарина, посеянная под четвертым номером, в трех сетах одолела Джессику Понше из Франции (№193 WTA).

Ангелина также в трех сетах победила первую сеянную американку Даниэль Коллинс (№31 WTA), добыв самую высокорейтинговую победу в карьере. Ранее она лишь раз побеждала теннисистку из топ-50.

Хьюстон. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Понше (Франция) – 3:6, 6:3, 6:4

Ангелина Калинина (Украина) – Даниэль Коллинс (США) – 6:0, 3:6, 6:3

В следующем раунде Завацкая встретится с 13-й сеяной американкой Энн Ли, Калинина сразится с еще одной представительницей США Коко Вандевей.