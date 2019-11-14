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Маррей объяснил, что мотивирует его играть в теннис

Маррей объяснил, что мотивирует его играть в теннис
15:13 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Британский теннисист Энди Маррей рассказал о целях на грядущий сезон.

Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал о целях на грядущий сезон. Он признался, что будет внимательно следить за здоровьем. Ранее из-за травмы бедра Маррей пропустил более года. В итоге ему установили протез, после чего Энди сумел вновь вернуться в спорт.

«Я хочу быть здоровым. Думаю, в течение последних шести – девяти месяцев я осознал, что действительно является важным. Можно вспомнить, ради чего я начал играть в теннис изначально. Будучи ребёнком, я играл, потому что любил эту игру. Такое же отношение у меня было и на протяжении всей карьеры. Здоровье позволяет мне наслаждаться теннисом.

Здорово быть конкурентоспособным, побеждать и находиться высоко в рейтинге ATP. Но главная причина, по которой я этим занимаюсь, заключается в любви к теннису. И нужно об этом помнить. Неважно, занимаю я 30-е или 70-е место в рейтинге, я буду продолжать, если по-прежнему получаю удовольствие от игры.

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Думаю, мой организм уже доказал, что я ещё могу играть на высоком уровне. Но мне нужно думать, составляя календарь. Теперь я отнесусь к этому вопросу иначе», — приводит слова Маррея ESPN.

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Теннис, Маррей, Новости тенниса.
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