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Тим неожиданно проиграл в матче Итогового турнира

Тим неожиданно проиграл в матче Итогового турнира
19:04 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Несмотря на поражение, Тим уже обеспечил себе путевку в полуфинал.

Пятый номер мирового рейтинга Доминик Тим из Австрии, который на Итоговом турнире ATP обыграл Роджера Федерера и Новака Джоковича, в заключительном матче группового этапа сыграл с итальянцем Маттео Берреттини.

Неожиданно для многих спортсмен из Италии одержал победу по сумме двух сетов, однако Тим, несмотря на поражение, уже забронировал себе место в полуфинале турнира в Лондоне.

Итоговый турнир ATP

Групповой этап, Лондон

Доминик Тим (Австрия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:7 (3:7), 3:6

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Последнюю путевку в полуфинал в группе B Итогового турнира ATP разыграют Федерер и Джокович. Матч двух легендарных теннисистов состоится 14 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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АТР, Лондон, Итоговый турнир, Доминик Тим.
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