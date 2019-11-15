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Надаль гарантировал себе первую строчку рейтинга ATP по итогам года

Надаль гарантировал себе первую строчку рейтинга ATP по итогам года
09:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный испанец Рафаэль Надаль уже точно закончит 2019 год в ранге первой ракетки мира.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль гарантированно завершит 2019 год в ранге первой ракетки мира. Это случилось благодаря вылету с Итогового турнира АТР серба Новака Джоковича.

Чтобы обойти Надаля в рейтинге, Джоковичу было необходимо побеждать в Лондоне. Но серб не сумел выйти в полуфинал, проиграв в решающем матче швейцарцу Роджеру Федереру.

В 2019 году Надаль выиграл два турнира Большого шлема – Roland Garros и US Open. Кроме того, на его счету финал Australian Open, полуфинал Wimbledon, полуфиналы на Masters в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло и Мадриде.

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В 33 года Надаль стал самым возрастным лидером мирового рейтинга по итогам сезона.

Испанец до этого четыре раза заканчивал год в статусе первой ракетки мира (2008, 2010, 2013, 2017) и теперь сравнялся с Джоковичем и Федерером по количеству финишей сезона в ранге первой ракетки мира - по пять. Лидером по этому показателю является Пит Сампрас – шесть раз.

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Рафаэль Надаль, Теннис, Новости тенниса.
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