Джокович: Я недоволен тем, как закончил сезон, я не так хочу играть

Новости спорта:Сербский теннисист Новак Джокович оценил выступление в сезоне.

Вчера, 14 ноября, в матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне вторая ракетка мира проиграл швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 4:6, 3:6 и не сумел выйти в полуфинал.

«Я недоволен тем, как закончил сезон. Конечно, я хочу играть не так. Но нужно принять, что такие дни случаются, и двигаться дальше. Если нужно подвести итог, то я сказал бы, что это всё равно был хороший сезон. Я выиграл два турнира „Большого шлема“, пять титулов.

Конечно, после такого поражения я всё ещё думаю об игре, но в целом сезон был отличным», — приводит слова Джоковича Tennis 365.

В 2019 году Новак выиграл Australian Open, Уимблдон, а также турниры в Мадриде, Токио и Париже.