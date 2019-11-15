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Джокович: Я недоволен тем, как закончил сезон, я не так хочу играть

Джокович: Я недоволен тем, как закончил сезон, я не так хочу играть
12:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сербский теннисист Новак Джокович оценил выступление в сезоне.

Вчера, 14 ноября, в матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне вторая ракетка мира проиграл швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 4:6, 3:6 и не сумел выйти в полуфинал.

«Я недоволен тем, как закончил сезон. Конечно, я хочу играть не так. Но нужно принять, что такие дни случаются, и двигаться дальше. Если нужно подвести итог, то я сказал бы, что это всё равно был хороший сезон. Я выиграл два турнира „Большого шлема“, пять титулов.

Конечно, после такого поражения я всё ещё думаю об игре, но в целом сезон был отличным», — приводит слова Джоковича Tennis 365.

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В 2019 году Новак выиграл Australian Open, Уимблдон, а также турниры в Мадриде, Токио и Париже.

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Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса.
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