Скачать
Пятница, 15.11.2019
Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)
Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)
На Евро-2020 уже оформили путевки 10 из 24 участников
На Евро-2020 уже оформили путевки 10 из 24 участников
Милан хочет купить лидеров Шахтера и Динамо
Милан хочет купить лидеров Шахтера и Динамо

Аннабель Крофт: Мне жаль Джоковича

Аннабель Крофт: Мне жаль Джоковича
17:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аннабель Крофт выразила недовольство поведением болельщиков в матче Итогового чемпионата ATP между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером.

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне теннисный эксперт Аннабель Крофт выразила недовольство поведением болельщиков в матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне между сербом Новаком Джоковичем и швейцарцем Роджером Федерером.

По её словам, вся арена поддерживала Федерера.

«Мне жаль Новака. Он великий чемпион, достигший столь многого. Что ему ещё сделать, чтобы его поддержали? Он показывал прекрасный теннис, и за это получал вежливые аплодисменты. А после его двойных ошибок зрители устраивали овации и кричали. Кажется, после этого он закрылся в себе и не смог завестись.

Джокович: Я провел плохой матч против Федерера

Мне действительно грустно, ведь он выглядел потерянным. Это нелегко, когда мы говорим о 20 000 зрителей», — цитирует Крофт Metro.

Джокович потерпел поражение со счётом 4:6, 3:6 и не сумел выйти в полуфинал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новак Джокович, Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
02 Роналду - журналистам: Теперь можете брать интервью у других
03 Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
04 Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)
05 Пеле: Надеюсь, Роналду хватит здоровья и сил побить мой рекорд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь