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Определился первый финалист Итогового турнира ATP (Фото, Видео)

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Определился первый финалист Итогового турнира ATP (Фото, Видео)
19:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Стефанос Циципас вышел в финал Итогового турнира ATP.

Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в финал Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне.

В полуфинале Циципас не испытал проблем в матче с бывшей первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером и завершил встречу в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Циципас сделал 6 эйсов и допустил 3 двойные ошибки, реализовав 3 брейк-пойнта из 4. Его соперник 3 раза подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал всего 1 брейк из 12.

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Соперник Циципаса по финалу турнира определится сегодня ночью мск. Во втором полуфинале встретятся австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев. Действующим победителем Итогового чемпионата ATP является Зверев.

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Теннис, Видео, Роджер Федерер, Новости тенниса, Итоговый турнир ATP, Стефанос Циципас.
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