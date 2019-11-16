Скачать
Суббота, 16.11.2019
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
Месси "заткнул" тренера сборной Бразилии (Видео)
Месси "заткнул" тренера сборной Бразилии (Видео)
Братья Азары и Лукаку разгромили Россию в отборе на Евро-2020
Братья Азары и Лукаку разгромили Россию в отборе на Евро-2020
Определился первый финалист Итогового турнира ATP (Фото, Видео)
Определился первый финалист Итогового турнира ATP (Фото, Видео)

Известный теннисист объявил о завершении карьеры (Видео)

Известный теннисист объявил о завершении карьеры (Видео)
21:30 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Экс-четвертая ракетка мира чех Томаш Бердых объявил о завершении карьеры на официальном мероприятии в Лондоне.

Мероприятие посвящено теннисистам, закончившим выступления в 2019 году. Помимо Томаша участие приняли испанец Давид Феррер и белорус Максим Мирный, сообщает Tennis TV.

Томаша уже долгое время беспокоит травма бедра. В текущем сезоне уроженец Валашске-Мезиржичи провёл 22 матча, выиграв 13 из них. В 2018 году чех выиграл 11 официальных матчей, столько же он проиграл. На протяжении профессиональной карьеры Бердых завоевал 13 титулов на турнирах АТР.

Томаш — двукратный победитель Кубка Дэвиса, финалист Уимблдона-2010. На Australian Open, "Ролан Гаррос" и US Open лучшим результатом Бердыха стал выход в полуфинал.

Определился первый финалист Итогового турнира ATP (Фото, Видео)

В Лондоне в эти дни проходит Итоговый чемпионат ATP.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Томаш Бердых, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-форвард Шахтера женился на российской модели (Фото)
02 Месси все решил: обзор матча Бразилия - Аргентина (Видео)
03 Бразилия - Аргентина: смотреть онлайн матча (Видео)
04 Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию
05 Трагически погибла чемпионка Украины по боксу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь