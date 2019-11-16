Известный теннисист объявил о завершении карьеры (Видео)

Новости спорта:Экс-четвертая ракетка мира чех Томаш Бердых объявил о завершении карьеры на официальном мероприятии в Лондоне.

Мероприятие посвящено теннисистам, закончившим выступления в 2019 году. Помимо Томаша участие приняли испанец Давид Феррер и белорус Максим Мирный, сообщает Tennis TV.

Томаша уже долгое время беспокоит травма бедра. В текущем сезоне уроженец Валашске-Мезиржичи провёл 22 матча, выиграв 13 из них. В 2018 году чех выиграл 11 официальных матчей, столько же он проиграл. На протяжении профессиональной карьеры Бердых завоевал 13 титулов на турнирах АТР.

Томаш — двукратный победитель Кубка Дэвиса, финалист Уимблдона-2010. На Australian Open, "Ролан Гаррос" и US Open лучшим результатом Бердыха стал выход в полуфинал.

В Лондоне в эти дни проходит Итоговый чемпионат ATP.